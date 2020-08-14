شكرا لقرائتكم خبر عن محضر من "الموسيقيين" ضد شاكوش لإقامته حفل دون تصريح وتجاهل نسبة الـ25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمادة أبو اليزيد عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن النقابة برئاسة الفنان هانى شاكر، حررت محضرا ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لإقامته حفلا بالساحل الشمالى بدون ترخيص، إذ أنه ممنوع من الغناء بأمر من النقابة فى قرار سابق لها.

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وأضاف أبو اليزيد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المحضر تضمن عدم اتباع شاكوش والمكان الذى أقيم فيه الحفل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بنسبة 25 % من سعة المكان، ما يعد مخالفة ثانية تضاف للأولى.

يعقد مجلس نقابة الموسيقيين اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لبحث عدد من الملفات، وعلم الخليج 365 أن تلك الملفات على رأسها إصدار قرار بشأن المطرب أحمد سعد بعد مشاركته مغنى المهرجانات حسن شاكوش فى دويتو بعنوان "100 حساب" خاصة أن الأخير موقوفًا من النقابة وليس لديه تصريح بالغناء، الأمر الذى ينبئ بصدام على الساحة الفنية طرفيه نقابة الموسيقيين والنجم أحمد سعد.