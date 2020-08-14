شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة ناعية شويكار: قالت لى قبل وفاتها "متتأخريش عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت شهيرة الفنانة الراحلة شويكار بكلمات مؤثرة قصت خلالها كواليس آخر مكالمة بينهما قبل وفاتها، مؤكدة أن الراحلة كانت بخير قبل موتها بـ 20 يوما وتحدثت معها وقالت لها فى آخر حديث: "متتأخريش عليا" .





وكتبت شهيرة عبر حسابها على "فيس بوك" ناعية شويكار: "يعنى كدة خلاص مبقاش ليا حد يحبنى من قلبه وشايفنى حاجة عظيمة بعد شادية وبعدك.. أعمل إيه مش قادرة أقاوم دموعى وانا بكتب.. مين هيسمعنى أحلى كلام.. مين هيطبطب عليا لما أكون متضايقة.. مين هيدلعنى أحلى دلع وكأنى طفلة.. مين هيقولى ياست الستات".

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وتابعت شهيرة: "فيه إيه يا شوشو أنا لسة مكلماكى من عشرين يوم تقريبا.. كنتى زى الفل حصل لخبطة من إمتى.. أنتى قولتيلى آخر مكالمة متتأخريش عليا عشان اتفق معاكى أزورك.. أنا أتأخرت أنا أتلخمت معلش حبيبتى أنتى أكتر واحدة كنتى حاسه بيا وبظروفى.. أنا آسفة آسفة حتى مش قادرة أنعيكى مش قادرة".

وكانت الفنانة شهيرة قد صرحت بأن حالة الفنان محمود ياسين زوجها مستقرة، مشيرة إلى أن ما يحدث من ترويج شائعات بحقه زاد عن الحد، وقالت: "أنا بقدم بلاغ للنائب العام لملاحقة مجرمى الإنترنت واللى بيروجو الشائعات، إيه كم الحقد والشائعات دى، هما عاوزين يلموا فلوس من إطلاق الشائعات، أنا مش عارفة الناس دى جنسيتها إيه، وهما بقالهم فترة ماسكين الفنانين بيطلعوا عليهم إشاعات، والموضوع بقى سداح مداح".

وأضافت الفنانة شهيرة، فى تصريحات إعلامية: "لازم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى يتحرك فى الموضوع ده عشان ياخد حق الناس اللى بتطلع عليهم شائعات كل شوية.. أتمنى صوتى يوصل لمكتب النائب العام ومكتب نقيب الممثلين، لأن محدش بيتحقق من الأمر، والمواقع بقت تطلع شائعات وكله بيحاول يلم من ورانا ترافيك، أنا مش بتكلم بصوتى بس، فى طابور طويل للفنانين اللى تعرضوا للأذى من الشائعات دى".