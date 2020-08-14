شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسات عمل وترشيحات أبطال مسلسل "ضربة معلم" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المخرج إسماعيل فاروق انتهاء السيناريست أحمد عبد الفتاح من كتابة الـ10 حلقات الأولى فى مسلسل "ضربة معلم" الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وذلك بدء جلسات العمل وترشيحات الفنانين المشاركين فى البطولة الأسبوع المقبل، تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن العمل مقرر عرضه فى الموسم الشتوى وتحديد مطلع العام المقبل.

وحقق الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.



محمد رجب

وظهر محمد رجب كضيف شرف مؤخراً فى الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"مع أمير كرارة فى شهر رمضان الماضى، وقدم دور أحد الضباط المكلفين باستلام الإرهابى هشام عشماوى من المطار بعد القبض عليه فى ليبيا، والعمل حقق نجاحاً كبيراً فى رمضان، وهو تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن "ضربة معلم" هو التجربة الثانية للمخرج اسماعيل فاروق فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "الأخ الكبير"، حيث قدم العديد من الأفلام خلال السنوات الماضية منها "اللى اختشوا ماتوا" و"الخلبوص" و"النبطشى" و"القشاش" و"عبده موته" و"حصل خير".