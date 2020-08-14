شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يكشف مشهد تسبب فى بكاء شويكار بالعرض الخاص لفيلم السفارة فى العمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج عمرو عرفة، عن تأثر الفنانة الراحلة شويكار وبكائها بعد مشاهدها مشهد استشهاد الطفل إياد فى فيلم السفارة فى العمارة خلال العرض الخاص، والتى توفيت اليوم داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر:" حضرت العرض الخاص لفيلم السفارة فى العماره وبكت بكاء شديد على موت الطفل أياد اللى هوه ابنى فى الحقيقة طارق.. يومها قولت لها شويكار أنتى أعظم ممثلة كوميدية انجبتها مصر وفرحت قوى ونسيت الحزن.. عزائى لابنتها العزيزة منه ولزوجها الخلوق محمود عطا الله".

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عمرو عرفة

ورحلت الفنانة شويكار، بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار فى المرارة نقلت على أثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

تعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصرى وفنانة شاملة كانت تمثل وتغنى وتقدم الاستعراضات فى المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركى وأم شركسية )، ولدت فى مدينة الإسكندرية، وبدأت فى خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة فى الأعمال التى شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذى تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا فى المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة .

من أفلامها (أخطر رجل فى العالم، شنبو فى المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التى قامت ببطولتها: (أنا وهو وهى، حواء الساعة 12، سيدتى الجميلة، أنا فين وإنتى فين)، ومنذ مطلع السبعينيات ركزت أكثر على العمل السينمائى، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتى، بنت من شبرا، كلام رجالة).