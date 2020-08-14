شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات هيفاء وهبى ومحمد رمضان بلبنان وأخطاء فلوكس فى حق هانى شاكر مع صحصاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الزميل عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة عدد كبير من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، منها أزمة الصراع التى مازالت قائمة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى ومدير أعمالها محمد وزيرى، وكذلك الأزمة التى دبت مؤخرا بين الفنان الكبير هانى شاكر والفنان أحمد فلوكس، بعد انتقد فلوكس نقيب الموسيقيين بشدة، عقب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى.

وتطرقت الحلقة أيضا للعديد من الأخبار الفنية التى يتم تناولها بشكل ساخر منها، للافتة التى رفعها محمد رمضان عقب انفجار لبنان، وكذلك حقيقة إجراء سعد الصغير عملية تركيب دعامتين فى القلب، وغيرها من الأخبار الفنية التى يقدمها صحصاح بشكل ساخر.

برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير محمد شيتوس، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.