شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وهنيدى وأكرم حسنى ينعون الفنانة شويكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، عقب رحيل الفنانة شويكار على إثر مرضها خلال الأيام الماضية، حيث حرص عدد من نجوم الفن من مختلف الأجيال على نعيها بكلمات رقيقة ومؤثرة، والتي أثرت بأعمالها الخالدة في تاريخ الفن والتمثيل في مصر والوطن العربى.

الفنانة ليلى علوى، كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "البقاء لله في سيدتي الجميلة، ماكانش سهل تتولد ممثلة عظيمة تاريخها ميتنسيش على المسرح ، أداء واحترافية لكل أشكال الدراما دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال. ماكانش سهل بس حصل واتولدت شويكار وبقت نجمة وممثلة عظيمة وأم وحبيبة كل بيت فى مصر".





ونعى الفنان الكوميدى محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر، وفاة الفنانة القديرة شويكار قائلاً:" رمز من رموز البهجة والجمال والسعادة ، وداعا سيدتي الجميلة شويكار".





وقدم الفنان أكرم حسنى، التعازى في وفاة الفنانة القديرة شويكار، عبر تويتر، قائلاً :" البقاء لله. الفنانة شويكار في ذمة الله. وداعا سيدتي الجميلة".

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ورحلت الفنانة شويكار، بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار فى المرارة نقلت على أثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

تعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصرى وفنانة شاملة كانت تمثل وتغنى وتقدم الاستعراضات فى المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركى وأم شركسية )، ولدت فى مدينة الإسكندرية، وبدأت فى خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة فى الأعمال التى شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذى تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا فى المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة .

من أفلامها (أخطر رجل فى العالم، شنبو فى المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التى قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتى الجميلة، أنا فين وإنتى فين)، ومنذ مطلع السبعينيت ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).