عمرو عرفة عن شويكار: "بكت في عرض السفارة في العمارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

روى المخرج عمرو عرفة، موقفا حدث بينه وبين الفنانة الكبيرة شويكار، التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "‏حضرت العرض الخاص لفيلم (السفارة في العمارة)، وبكت بكاء شديد على موت الطفل إياد، اللي هو ابني في الحقيقة طارق، يومها قلتلها ‎شويكار إنتي أعظم ممثلة كوميدية أنجبتها مصر وفرحت قوي ونسيت الحزن.. عزائي لابنتها العزيزة منة ولزوجها الخلوق محمود عطا الله".

Advertisements

ولدت الفنانة الراحلة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

شكلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملاً فنيًا، وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.

من أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا"