محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرحت شركة السبكي المنتجة لفيلم "توأم روحي"، الأغنية الدعائية للعمل، التي تحمل عنوان "حلم حياتي"، عبر موقع "يوتيوب". أغنية "حلم حياتي" يغنيها المطرب اللبناني وائل جسار، بعد اعتذار المطربة اللبنانية كارول سماحة عن غنائها. الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| طرح أغنية "حلم حياتي" من فيلم "توأم روحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.