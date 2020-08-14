إلغاء زفاف وإجهاض وطلاق 3 مرات.. حكاية محمد رشاد ومي حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم الثنائي محمد رشاد ومي حلمي، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا بسبب انتشار أنباء طلاقهما، ويستعرض "الخليج 365"، في التقرير التالي القصة الكاملة منذ بداية تعارفهم وحتى وقوع الطلاق:

"إديني قلبك"

طيلة 3 سنوات تقريبًا، ظهرت قصة محمد رشاد ومي حلمي على الساحة، بعدما أعلنا ارتباطهما عاطفيًا، وبدأت مي رواية القصة مؤكدة إنها كانت من المعجبات بأغاني رشاد خاصة "كتر خير الناس"، وهو ما دفعها لاستضافته في إحدى برامج راديو FM، وفي الحلقة طلب الأخير منها إذاعة أغنية "إديني قلبك"، كنوع من المغازلة، ومن هنا بدأت علاقتهما.

تتويج الحب

قرر الثنائي تتويج قصة حبهما بالزواج، وأعلنا ذلك عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وارتدت مي حلمي فستان الزفاف واستعد أصدقائهما والأهل لـ ليلة العمر، ولكن لا تأتي الرياح دائمًا بما تشتهي السفن.

إلغاء الزفاف

صُدم الجميع حينما تسربت صورة لمي حلمي بفستان الزفاف وهي ترقد على سرير أحد المستشفيات، بعد ترك رشاد حفل الزفاف بسبب مشادة "القايمة"، حسبما ذُكر وقتها، وبالفعل تم إلغاء الفرح.

رجوع مرة أخرى

بعد عدة أشهر ليست بكثيرة، أعلنت مي عودتها لـ رشاد، وأعلنت ذلك من خلال منشور غير مباشر لها جاء فيه: "سندريلا لما راحت الحفلة مكنتش عارفة إن كل ده هيحصل لما مكملتش الحفلة، ومشيت اتقلبت الدنيا عليها وميعرفوش عنها حاجة غير جزمة إزاز، اللي عليها أتكلم كل الناس أيام وشهور والأمير بيدور قالوا عليه مجنون ماتوا بنات البلد عشان تيجي مقاسهم بس ماكنتش من نصيبهم وفي يوم من الأيام، ظهر الجزء التاني من الحذاء وبان وطلع الأمير مش غلطان لما دور علي سندريلا وهو تعبان".

وأضافت: "دايمًا للحقيقة وجهان جزء متشال لما يجي الأوان وجزء قدام العلن فاكر أنه بكده كسبان، أما عن ومن الحب ما قتل.. احب أقول غلطان حشرت نفسك يا صعلوك بين حب الملوك".

زواج في سرية تامة

احتفل الثنائي بزواجهما دون الإعلان عن موعده ومكانه، وخرجا للتحدث عن سبب إلغاء حفل الزفاف الأول وقال الثنائي إن "السوشيال ميديا" وبعض الأشخاص هم من تسببوا في إفساد الحفل الأول، نافيين ما تردد عن الشجار الذي وقع بينهما.

إجهاض مي حلمي

تعرضت مي حلمي للإجهاض، وحرص رشاد على مساندتها وبعد تعافيها كتبت له: "ستظل أنت بكل الأبناء إلى صديقي وحبيبي وأبي وسندي وأخي وأكبر وأصغر أبنائي، أحبك فأنت عوضي في الدنيا، ما دمت سالما فأنا بخير، لست حزينة فالمواقف دائما تعبر عمن حولك وقت الشده، وقتا ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جدة عجوز وهكذا، ولكن عندما يشاء القدير، عوضه كبير".

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محاولة اقتحام منزل مي حلمي

منذ أسابيع قليلة، خرجت مي حلمي في مقطع فيديو باكية، وتحدثت عن أزمة رشاد مع أحد المنتجين، مؤكدة أن هناك شخصًا حاول اقتحام منزلها ظنًا منه إنه منزل رشاد: "لما بتبقى قاعد في بيتك وتلاقي حد بيحاول يقتحمه تعمل إيه؟".

أنباء انفصال

مؤخرًا، فاجئ محمد رشاد الجميع، بحذف كافة الصور التي تجمعه بمي حلمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، كما ألغى متابعتها على الموقع نفسه، في حين أن مي لم تحذف أي صورة لرشاد عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

مدير أعماله

تواصل الخليج 365 مع رشاد ومي حلمي لتأكيد خبر الانفصال أو نفيه ولم يتسن لنا الوصول لهما، فيما أكد محمد مجدي مدير أعمال رشاد، أن الانفصال وقع بالفعل دون الكشف عن تفاصيل.

عبيد شهرة

خرجت مي حلمي تهاجم من تناولوا خبر انفصالها، من خلال مقاطع فيديو، قالت فيه: "وبعدين.. إنتم لازم يتقالكم وبعدين بكل قرف.. الواحد يتجوز أو يطلق إنتم مالكم.. حاشرين نفسكم في حياتي ليه أكتر مني، فيه ناس عمري ما شفتهم كتبوا كومنت، داخلين بيسألوني بمنتهى التطفل عن حياتي، إنتم مالكم؟!".

وأضافت "في ناس بتقول إني باتبرع بفستان فرحي علشان أمحي الذكريات، وأنا أصلاً منزلة موضوع التبرع من 7 أيام، ولو كلامكم صح كنت أطلع كل الفساتين بتاعتي علشان أمحي كل الذكريات، ما أنا عندي 4 غيره، هفضل أقولها اللي عايز يتطمن عليا على عيني وعلى راسي، أنا بتكلم عن اللي بيكتبوا وبيزيودوا، عبيد الشهرة، طبيعي أسأل قلة الأدب اللي بتتكتب دي بناء على إيه عايزين تركبوا تريند على أي حاجة".

رشاد يحسم الجدل

حسم محمد رشاد الجدل حول انفصاله، قائلا "ناس كتير من أصدقائى كلمونى بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول.. كل شيء في الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".

مي حلمي تنفي معرفتها بطلاقها

عقب حسم رشاد الجدل، خرجت مي حلمي عبر حسابها بـ"إنستجرام"، لتؤكد إنها لا تعلم شيئًا عن هذا الأمر: "ردًا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلامي رسميًا حتى الآن، وعلمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما أنتم عرفتم بالظبط، وحاولت أتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".

طلقتها 3 مرات

رد محمد رشاد على الأشخاص الذين يسألونه عن سبب خلافه مع مي حلمي، وقال مستعينًا بالآية القرآنية "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

وأضاف: "الآية الكريمة دي بتلخص تفاصيل كتير مش هدخل فيها لأنها تخصني وتخص طرف ثاني كان في يوم جزء من حياتي، وبعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل ولا كأنه محصلش، أنا بطلب من كل الناس تعدي الموضوع ده وكأنه مجاش قدامهم".