"فلوكس" يعتذر وهاني شاكر يرفض وفنان يشكو من التنمر.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، خروج عدة تصريحات لنجوم الفن خلال لقاءات أجروها عبر القنوات الفضائية والمحطات التليفزيونية، بعضها يتعلق بحياتهم الشخصية والبعض الآخر بأعمالهم الفنية، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

هالة صدقي

حلت الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج أسرار النجوم، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، على نجوم إف إم.

وعن سبب عدم زواجها مجددا، قالت صدقي: "الفترة دي ولادي واخدين كل الوقت، وربنا مش بيدي كل حاجة، وأنا ماليش حظ في الحتة دي، فمش عاوزة أجازف، ومش عاوزة أوجع ولادي، ويكون في شريك لهم".

مي حلمي

خرجت المذيعة مي حلمي عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع "انستجرام"، لتعبر عن غضبها من تدخل البعض في حياتها، بعدما ترددت أنباء عن انفصالها عن الفنان محمد رشاد.

وقالت مي في الفيديو "يعني وبعدين أنتم ميتقالكومش غير كلمة وبعدين بكل القرف اللي في الدنيا، الواحد يتجوز، يتطلق،أنتوا مالكم أنتوا حاشرين نفسكم في حياتي أكتر مني يعني".

وتابعت "مصر كلها تبعت اللي عمري مشوفتهم في حياتي بيكتبوا تعليقات، ويسألوا بكل تطفل، وأنتم مالكم كل إشاعة وكل كلام نيلة بيتكتب بتقولوا نفس الكلام وتزودوا، واللي زاد وغطا يقولوا أصل هي بتتبرع بفستان فرحها وبوست بقاله أسبوع، عشان الذكريات تتمحي، أنتم مالكم".

وأضافت "أنتوا حلكم إن حياتي متبانش ليكم وده القرار الصح، عشان التطفل ده وعزة جلال الله كل سكرين شوت هاخدها وأي قلة أدب بتتكتب هاخدها، فيه حاجة اسمها قضايا تشهير بشخصية عامة".

حمادة صميدة

عبر الفنان حمادة صميدة عن حزنه لتعرضه المستمر للتنمر والسخرية من ملامحه وشكل أسنانه، قائلا: "الناس بتيجي في وشي تقولي شكلك وحش ومقرف ويخوف وأسنانك وحشة".

وقال صميدة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي المعروض عبر التليفزيون المصري، إنه لن يعترض على ملامحه التي منحها الله له، وإن أخلاقه لا تسمح له بالرد على من يسخر من شكله، مضيفًا: "ملامحي ربنا جعلها خير ليا، وربنا خلقني كده، وشكلي سبب النجاح اللي أنا فيه".

هاني شاكر

رفض الفنان هاني شاكر، اعتذار الفنان أحمد فلوكس الذي انتقده على تعليق ترحم فيه على اليوتيوبر مصطفى حفناوي، قائلًا: "لا أقبل كلامه ولا اعتذاره، ولا عايز أكلمه أو أعرفه، ولا أقبل هذه النوعية من التعامل".

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وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، أنه لا يعرف اليوتيوبر الحفناوي ولكن موته أوجع قلبه كشاب مثل ابنته التي توفيت في شبابها، لكنه فوجئ بانتقاد فلوكس له واتهامه دون مبرر، متابعًا: "هذه مساوئ السوشيال ميديا اللي ورتنا بلاوي.. لكن جمهوري وغيرهم أخذوا حقي منه".

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تلقى مكالمة من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، متابعًا: "أنا أتعامل مع الكبار ولن أنظر إلى الصغار، وده لو عضو عندي في النقابة سأشطبه، ويبقى ياخد حقه في المحاكم".

أحمد فلوكس

قدم الفنان أحمد فلوكس على الهواء مباشرة اعتذارا للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على خلفية أزمة اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.

وقال فلوكس "أنا بعتذر لأستاذ هاني ولا أسمح لنفسي أن أكون سببا في وجع له، وهو قامة وقيمة نتعلم منه، وحتى لو مش قابل اعتذاري، أنا بعتذر لك أمام الله والناس وبقولك سامحني، وهو شخص طيب جدا".

وأشار أحمد فلوكس إلى عدم استطاعته التطاول على هاني شاكر وإنه سبق وأن اعتذر له مرتين من قبل لقسوته وانفعاله في التعبير عن رأيه في نعي هاني شاكر لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.

إياد نصار

قال الفنان إياد نصار إن حياته ومشروعه الفني اختلف بعد مشاركته في مسلسل "الجماعة"، لافتًا إلى أن هذا المسلسل كان بمثابة امتحان حقيقي لاختبار قدرته على أداء شخصية حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان.

وأضاف نصار، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "مساء دي إم سي" المعروض عبر قناة "دي إم سي"، أن اتقانه للهجة المصرية جاء بسبب انتشار الدراما المصرية في الوطن العربي وإقامته في مصر منذ 13 سنة، فضلا عن زواجه من سيدة مصرية.

وتابع بأن أهم خطوة حققها مسلسل "الجماعة" تتمثل في التخلص من قدسية شخصية حسن البنا لدى أتباعه، مشيرًا إلى عدم شعوره بالخوف من المشاركة في هذا المسلسل بسبب شخصيته المغامرة.

شهيرة

استنكرت الفنانة شهيرة شائعة وفاة زوجها الفنان محمود ياسين، قائلة: "هو بخير وحالته مستقرة، اللي بيحصل ده تهريج، ومستعجلين على قضاء الله، عايزين مننا إيه".

وناشدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المعروض عبر قناة "دي إم سي"، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع مروجي شائعات وفاة الفنانين، مضيفة: "قلة الأدب وصلت لذروتها وأنا بناشد النائب العام التحقيق، إحنا بقينا ملطشة".