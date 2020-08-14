عاتبتها أم كلثوم بسبب "المهندس" وقصة فتاة رفضت تُناديها بـ"ماما".. حكايات شويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحلت النجمة الكبيرة شويكار عن عالمنا اليوم الجمعة 14 أغسطس عن عمر يناهز 85 عامًا، تاركة تاريخًا فنيا حافلا بالأعمال التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، حتى أصبحت أيقونة سينمائية بالأعمال التي مازالت خالدة في أذهان الجمهور حتى الآن.

وفي حوار نادر لها، في برنامج "لسة فاكر"، مع الإعلامية نهال كمال، أعادت نشره قناة "ماسبيرو زمان"، تحدثت عن مسرحية "أنا فين وإنتي فين"، وقالت إنها من أقرب المسرحيات لها، مشيرة إنها كانت رواية وليست مقتبسة مثل باقٍ المسرحيات.

وتحدثت عن المسرحية منذ أن بدأت بفكرة قائلة: "هي فكرة فؤاد المهندس، قعد يوم متسلطن على الآخر وقالي واحدة ست شيك جدًا وفضل يبصلي، وكمل عندها بنت وجوزها مات وبعدها ظهر واحد شبه جوزها واتعلقت بيه، قولتله حلو جدًا، وقتها اتعرفنا على بهجت قمر، وقالي أنا متابعك".

وأضافت: "بدأ قمر يكتب وأنا استطعمت حواره، وبعدين عملنا إعلان عشان الطفلة اللي هتأدي دور بنتي، واتقدملنا أطفال كتير جدًا معظمهم مكنوش بيعرفوا يتكلموا عشان سنهم صغير، لكن عملنا إعلان ورفعنا السن، وفعلا اتقدم حوالي 300 بنت، وأحنا بنختار في بنت لفتت انتباهي نظراتها ليا كانت غريبة، روحتلها واتكلمت معاها وفاجئتني بذكائها وخفة دمها، قولتلها انتي هتبقي بنتي في المسرحية وهتقوليلي يا ماما، قالتلي لأ أنا عندي ماما واحدة بس، وهقولك يا ماما شوشو".

واستكملت "شويكار": "أول يوم عرض كان الاستقبال مش ممكن والرواية كانت حلوة أوي، أصلها كوميدية وإنسانية والبنوتة الصغيرة عجبت الناس جدا وكانوا بيصقفولها".

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وروت عن موقفها مع كوكب الشرق أم كلثوم قائلة: "سمعنا إن ست الكل أم كلثوم نفسها تشوفنا فكلمتها قولتلها يا ست الكل مش هتيجي تشوفي المسرحية إحنا بنعرض في مكان محترم دار الأوبرا قالتلي هجيلكم بكرة، فقلت لفؤاد الست جاية النهاردة قالي يالهوي، دي لازم تُستقبل رسمي وفعلا الست جات وكانت بتضحك خلال العرض بس من غير ما تبين بوقها، وبعد العرض روحنا عشان نسلم عليها، قالتلي أنا زعلانة منك إزاي في الأخر تسيبي فؤاد المهندس، قولتلها ما احنا ضحكنا كتير وبسطنا الناس بس لازم نقول إنه لازم يكون فيه تكافؤ بين الراجل والست بتاعته قالتلي لأ ماليش دعوة أعملي التكافؤ اللي انتي عايزاه بس مفيش حاجة اسمها تسيبي فؤاد المهندس".

وروت شويكار، موقفًا آخر خلال عرض المسرحية الشهيرة، قائلة: "كنا على المسرح وبمثل وفجأة سمعنا صوت ست بتضحك ضحكة مميزة جدًا، وبتضحك بعد ما الناس بتخلص ضحك، وكل شوية نوقف ونضحك احنا كمان، وفجأة الضحك قلب صويت، وشالوها وجابوها في الكواليس، قالولي الست مغمى عليها، وبعدين اكتشفنا إنها بتولد".

ولدت الفنانة الراحلة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

شكلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملاً فنيًا، وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.

من أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا".