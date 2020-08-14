ليلى علوي ناعية شويكار: دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال

نعت النجمة ليلى علوي، القديرة شويكار، والتي وافتها المنية، عصر اليوم، عن عمر يناهز الـ 85 عاماً بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". وكتبت "علوي": "البقاء لله في سيدتي الجميلة، ماكانش سهل تتولد ممثلة عظيمة تاريخها ميتنسيش على المسرح ، أداء واحترافية لكل أشكال الدراما دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال، ماكانش سهل بس حصل واتولدت شويكار وبقت نجمة وممثلة عظيمة وأم وحبيبة كل بيت فى مصر". تاريخها ميتنسيش على المسرح ، أداء واحترافية لكل أشكال الدراما دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال، ماكانش سهل بس حصل واتولدت شويكار وبقت نجمة وممثلة عظيمة وأم وحبيبة كل بيت فى مصر". Advertisements ورحلت عن عالمنا الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت بإنفجار في المرارة نقلت على أثره لإحدي مستشفيات الدقي ثم تم نقلها صباح اليوم إلى مستشفى أخرى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة منذ قليل، وتقام صلاة الجنازة غداً، السبت، عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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