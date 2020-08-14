شهيرة تكشف تفاصيل المكالمة الأخير لها مع شويكار

بكلمات حزينة باكية نعت الفنانة شهيرة الفنانة الكبيرة شويكار التي توفيت منذ قليل عن عمرها ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت الفنانة شهيرة في تدوينة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يعني كده خلاص مبقاش ليا حد يحبني من قلبه وشايفني حاجه عظيمه بعد شاديه وبعدك أعمل أيييه مش قادرة أقاوم دموعي وأنا بكتب مين هيسمعني أحلي كلام مين هيطبطب عليا لما أكون متضايقة مين هيدلعني أحلي دلع وكأني طفله مين هيقولي ياست الستات فيه إيه يا شوشو".

وأضافت شهيرة: أنا لسه مكلماكي من عشرين يوم تقريبا كنتي زي الفل حصل لخبطه من إمتي انتي قولتيلي آخر مكالمة متتأخريش عليا

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عشان أتفق معاكي أزورك أنا اتأخرت انا أتلخمت معلش حبيبتي انتي أكثر واحده كنتي حاسه بيا وبظروفي أنا آسفة آسفة.. حتي مش قادره أنعيكي مش قادرة.

يذكر أن الفنانة الكبيرة "شويكار" لها العديد من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتليفزيون، فمن أشهر أفلامها " مطاردة غرامية، دنيا البنات، المجانين فى نعيم، كلمنى شكرا، مدرسة المراهقين، الزوجة ١٣، العتبة جزاز، شنبو فى المصيدة، أخطر رجل فى العالم" ومن أشهر مسرحياتها "أنا وهي وسموه، السكرتير الفنى، سك على بناتك، سيدتى الجميلة، انا فين وأنت فين، أنا وهو وهى،

حواء الساعة ١٢، إنها حقا عائلة محترمة"، وأشهر المسلسلات التى شاركت فيها "هوانم جاردن سيتي، سر علني، امرأة من زمن الحب، الدنيا لما تلف، عيال الجامعة، بين القصرين، رياح الخوف" .

ورحلت الفنانة شويكار منذ قليل بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لإحدي مستشفيات الدقي ثم تم نقلها صباح اليوم إلى مستشفى أخرى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة منذ قليل، وتقام صلاة الجنازة غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".