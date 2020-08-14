قطاع الإنتاج الثقافى ينعى الفنانة الكبيرة شويكار



نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنانة الكبيرة "شويكار" التى رحلت عن عالما اليوم، عن عمر يناهز ٨١ عاما .



وقال جلال، إن الفنانة شويكار، تعد من علامات وقامات الفن بصفة عامة والمسرح بصفة خاصة، وحققت مع الفنان فؤاد المهندس ثنائيا فنيا مميزا، خاصة فى المجال الكوميدى، وإنها تعد واحدة من أهم سيدات المسرح المصري، رحم الله الفنانة شويكار، وألهم محبيها الصبر والسلوان .



يشار إلى أن الفنانة الكبيرة "شويكار" لها العديد من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتليفزيون، فمن أشهر

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أفلامها " مطاردة غرامية، دنيا البنات، المجانين فى نعيم، كلمنى شكرا، مدرسة المراهقين، الزوجة ١٣، العتبة جزاز، شنبو فى المصيدة، أخطر رجل فى العالم" ومن أشهر مسرحياتها "أنا وهي وسموه، السكرتير الفنى، سك على بناتك، سيدتى الجميلة، انا فين وأنت فين، أنا وهو وهى، حواء الساعة ١٢، إنها حقا عائلة محترمة"، وأشهر المسلسلات التى شاركت فيها "هوانم جاردن سيتي، سر علني، امرأة من زمن الحب، الدنيا لما تلف، عيال الجامعة، بين القصرين، رياح الخوف" .

ورحلت الفنانة شويكار منذ قليل بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لإحدي مستشفيات الدقي ثم تم نقلها صباح اليوم إلى مستشفى أخرى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة منذ قليل، وتقام صلاة الجنازة غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".