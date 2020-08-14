بصور نادرة .. الأب بطرس دانيال ينعي الفنانة الراحلة شويكار

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنانة القديرة شويكار، والتي وافتها المنية، اليوم الجمعة 14 أغسطس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وكتب "دانيال": "فقد الوسط الفني جوهرة ثمينة وكنزاً عظيماً لا يتكرر وهي الفنانة القديرة والسيدة الجميلة المحترمة شويكار. نقدّم التعازي القلبية في رحيلها طالبين لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها والمصريين وجمهورها العظيم في الوطن العربي". وهي الفنانة القديرة والسيدة الجميلة المحترمة. نقدّم التعازي القلبية في رحيلها طالبين لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها والمصريين وجمهورها العظيم في الوطن العربي". Advertisements ورحلت الفنانة شويكار منذ قليل بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت بإنفجار في المرارة نقلت على أثره لإحدي مستشفيات الدقي ثم تم نقلها صباح اليوم إلى مستشفى أخرى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة منذ قليل، وتقام صلاة الجنازة غداً، السبت، عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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