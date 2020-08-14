نجوم الفن ينعون شويكار: ستبقى في ذاكرة الفن العربي إلى الأبد

تحولت صفحات نجوم الفن على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء، يعربون فيه عن حزنهم الشديد لرحيل واحدة من أهم الفنانين في الوطن العربي وهي الفنانة شويكار.

وكتبت الفنانة درة - عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" - : "طول عمري أحب شويكار جدا وأعشق جمالها وروحها وفنها وأنوثتها الراقية وخفة دمهاوطيبتها, أنا حزينة، على رحيلك يا سيدتي الجميلة ولن أنسى ابتسامتك العذبة وكلامك الحلو لي عندما التقيت بك .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة".

وقالت الفنانة الاستعراضية دينا: "انا لله وإنا إليه راجعون, رحلت شويكار إلى رحمة الله, اللهم ارحمها واغفر لها". من جانبه قال الفنان الشاب عمر متولي - عبر حسابه على موقع "تويتر" : "فنانة كبيرة وعظيمة ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

وقالت النجمة كارمن لبس: "الله يرحم الفنانة العظيمة شويكار الكل يتذكر جمالها وضحكتها .. تعازيي لأهلها ولشعب مصر على وفاتها" .. بينما كتبت الفنانة رانيا يوسف: "وداعًا الفنانة القدير شويكار، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة لشويكار صحبتها بتعليق: "رحم الله الفنانة العظيمة الراقية شويكار".. أما هند صبري فقالت: "رحم الله الفنانة الكبيرة شويكار التي امتعت الوطن العربي كله لأكثر من ستين عاما بأدوارها المتنوعة والمختلفة"

ونشر النجم فتحي عبد الوهاب صورة لشويكار صحبها بتعليق : "وداعا

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"، أما الكاتبقال - عبر حسابه بموقع "" - : "كل يوم جزء من أحلى ذكرياتنا بيودعنا للأبد .. كل يوم بنودع جزءا مهما وركنا من أركان الفن المصري, كل يوم بنفقد ناس كانت بتتعامل بمنتهى الشياكة والتواضع والاحترام, رحم اللهوالهانمرحم الله الفن الأصيل المحترم ويعوضنا عنهم بمواهب جديدة حقيقية".

بينما قال المنتج والمخرج مجدي الهواري : "طول عمري أعشق جمالها وروحها وفنها, وأنوثتها الراقية وخفة دمها, لن ننساكي كنت دائما أيقونة الجمال وخفة الدم, وستظل أعمالك مصدرا للطاقة الإيجابية لنا .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة", فيما قال الفنان شريف رمزي : "وداعا للنجمة الكبير والفنانة القديرة شويكار, حتوحشينا ومش حنعوضك أبدا ربنا يصبر أهلك وحبايبك".

وكتب الفنان أحمد السقا - على صفحته - "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك ... رحيل قامة فنية كبيرة رحيلها خسارة للفن العربي". وعبر الفنان عمرو عبد الجليل عن حزنه لوفاة الفنانة شويكار, وقال : "وداعا الفنانة الكبيرة شويكار .. فنانة من الجيل الذهبي

وهتفضل عايشة بأعمالها".

ونعى الفنان أحمد حاتم الفنانة القديرة شويكار, وقال - : "نقلت أسلوبها الخاص إلى المسرح والشاشة مع بعض الإضافات البسيطة فخلقت حالة من البهجة والحضور الجذاب تميزت بهما طوال مشوارها الفني",

ونشر كريم فهمي صورة الفنانة الراحلة شويكار، على صفحته الخاصة بتطبيق "انستجرام", وعلق على الصورة ناعيا شويكار"البقاء لله"، وقالت أيتن عامر: "الفنانة العظيمة شويكار في ذمة الله , الله يرحمها ويغفر لها يارب".

ونشرت النجمة أنغام صورة لشويكار - من خلال حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" - علقت عليها بقولها: "سيدتي الجميلة شويكار..إنا لله وإنا إليه راجعون.. أهم وأروع نجمات الوطن العربي هتوحشينا وباقية في القلوب", وقال الفنان الشاب محمد عادل إمام: "إنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة الفنانة الكبيرة شويكار".

ومن المقرر أن تؤدي أسرة الفنانة الراحلة صلاة الجنازة, غدا السبت, بعد صلاة الظهر على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة ب`6 أكتوبر.

. من أهم الأعمال التي قدمتها الفنانة الراحلة شويكار في السينما: مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبه جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، إجازة غرام، أمريكا شيكا بيكا، وفي المسرح قدمت: السكرتير الفني، سك على بناتك، سيدتي الجميلة، هالو دولي، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12.