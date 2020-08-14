فيديو.. آخر تصريحات الفنانة الراحلة شويكار

رحلت الفنانة الكبيرة شويكار عن عالمنا عن عمرها ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض ومن المقرر أن يشيع جثمانها غداً ودفنها بمقابر الأسرة.
وكانت آخر تصريحات الفنانة شويكار في رمضان الماضي عبر مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الفنانة إدوارد في رمضان الماضي .
وتحدثت الفنانة شويكار عن فيروس كورونا قائلة: "أنا في البيت، ربنا يزيح الغمة والناس تسمع الكلام، وبلاش استهتار والحكومة بتدلعنا دلع مش معقول، عاملين يرشوا ويحذروا وإحنا المفروض نلتزم ونبقى عاقلين وكويسين، وكفاية بقى".
اخر مكالمة للجميلة الراحلة #شويكار هتوحشينا يا احلى كومديانة شقية في تاريخ السينما 😞— Edward (@EdwardFouad) August 14, 2020
البقاء لله pic.twitter.com/3tADsBAuDQ
وطالبت شويكار المصريين خلال الحلقة بالبقاء فى المنزل لعدمنقل عدوى فيروس كورونا، وشددت علي أنها لا ترغب في أي زيارة وأوضحت أنها تقضي وقتها أمام شاشة التليفزيون والمسلسلات التي يقدمها نجوم تحبهم مثل عادل إمام ويسرا ومني زكي وأمير كرارة .
وختمت شويكار مداخلتها بعد وعد إدوارد لها بالاتصال للاطمئنان عليها كل فترة قائلة:"أيوة أسالوا واطمنوا عليا".
كما قامت بعمل مداخلة تليفونية في رمضان الماضي أيضاً مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، وتحدثت عن ذكرياتها مع شهر رمضان، وأكدت أنه مرتبط في ذاكرتها بعدد منالأعمال وخاصة أغنيتها الشهيرة الراجل دا هيجنني مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، كما تحدثت عن ذكرياتها في ماسبيرو.
ورحلت الفنانة شويكار منذ قليل بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لإحدي مستشفيات الدقي ثم تم نقلها صباح اليوم إلى مستشفى أخرى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة منذ قليل، وتقام صلاة الجنازة غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
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