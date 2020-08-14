بعد رحيلها .. أعمال لا تنسى للفنانة القديرة شويكار

رحلت عن عالمنا، اليوم، النجمة القديرة شويكار عن عمر يناهز الـ 85 عاماً، بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أنها برعت في تقديم أدوار الكوميديا بالسينما والمسرح العربي.

وتعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصري وفنانة شاملة، تمثل وتغني وتقدم الاستعراضات في المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة التي لا تنسى، وهى مصرية ذات جذور تركية "من أب تركي وأم شركسية"، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن

العشرين، أصبحت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي تزوجته وكونا ثنائي فني ناجحاً في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة.

وتستعرض لكم بوابة الوفد أهم أفلامها التي لا تنسى:.

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كانت "شويكار" نجمة بارعة في الكوميديا، وإستطاعت أن تنوّع في أدوارها وتقدم أعمالاً تراجيدية ومن بينهما فيلم "غرام الأسياد"، "الباب المفتوح" مع فاتن حمامة، فيلم "الكرنك"، "بين القصرين"،

"الزوجة 13"، "مطاردة غرامية"، "أمريكا شيكا بيكا" مع النجم مع فؤاد، "مدرسة المراهقين"، "انت اللي قتلت بابايا"، "أخطر رجل في العالم، مع الراحل القدير فؤاد المهندس، "فيفا زلاطة"، "المجانين في نعيم"، "سفاح النساء"، "الكماشة"، "ربع دستة أشرار" والعديد من الأعمال التي ستظل خالدة في وجدان الملايين من جمهورها و محبيها.

ورحلت الفنانة شويكار منذ قليل بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت بإنفجار في المرارة نقلت على أثره لإحدي مستشفيات الدقي ثم تم نقلها صباح اليوم إلى مستشفى أخرى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة منذ قليل، وتقام صلاة الجنازة غداً، السبت، عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.