فن ومشاهير

ياسمين الخطيب تنعي القديرة شويكار ببورتريه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، الفنانة القديرة شويكار، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وكتبت "ياسمين": شويكار كانت استثناء بكل المقاييس، جمعت بين أشياء كثيرة قلما تجتمع في امرأة.. الجمال والذكاء والموهبة والدلع وخفة

Advertisements
الظل والرُقي.. كانت فعلاً "شيء لا يُسدكه عكل".. شويكار لن تتكرر أبداً.. سلام عليها أينما كانت .. 
الصورة من داخل مرسمي عام ٢٠١٣ ".

 

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين الخطيب تنعي القديرة شويكار ببورتريه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا