ياسمين الخطيب تنعي القديرة شويكار ببورتريه

نعت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، الفنانة القديرة شويكار، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت "ياسمين": شويكار كانت استثناء بكل المقاييس، جمعت بين أشياء كثيرة قلما تجتمع في امرأة.. الجمال والذكاء والموهبة والدلع وخفة
الصورة من داخل مرسمي عام ٢٠١٣ ".
رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
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