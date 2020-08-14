القومي للمرأة ناعيا شويكار : قامة فنية كبيرة من قامات السينما المصرية

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الفنانة القديرة الراحلة شويكار
التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ حزنهالوفاة الفنانة القديرة شويكار التي تعد قامة فنية كبيرة من قامات السينما المصرية، مشيرة إلى حياتها الفنية الثرية بالعديد من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية والعربية.
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة وجميع أصدقائها ومحبيها وعشاق فنها الراقي والمحترم، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وجمهورها ومحبيها الصبر والسلوان.
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