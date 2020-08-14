بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة شويكار عن عمر 85 عاما

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:17 مساءً - توفت،اليوم الجمعة، الفنانة المصرية شويكار عن عمر يناهز الـ 85 عاما، على أن يتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في الساعات المقبلة.

ونعت نقابة الممثلين المصرية رحيل الفنانة شويكار، التي ولدت بالإسكندرية لأب من أصل تركي وأم شركسية، واكتشفت في نادي سبورتنج بالإسكندرية حيث قدمت العديد من الأدوار التراجيدية.

قبل أن يكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب في أدوار الكوميديا، وقدمت مع الراحل فؤاد المهندس العديد من الأعمال حيث كوّن الثنائي نموذجا خاصا في السينما المصرية.

وقدمت الراحلة ما يزيد عن 170 عملا فنيا، جاء آخرها في عام 2012 حينما شاركت بمسلسل “سر علني”، إلا أنها اختارت بعد ذلك الاختفاء وعدم الظهور مرة أخرى.

وكانت توافق على إجراء المداخلات الهاتفية واللقاءات عبر الهاتف دون الظهور، حتى لا يراها الجمهور بطريقة لم يعتادوا عليها، كما تسبب مرضها في مكوثها بالمنزل حتى رحيلها.

ولدت شويكار إبراهيم شفيق طوب صقال لأب من أصل تركي، كان من كبار ملاك الأراضي ومن أعيان محافظة الشرقية.

بدأت مشوارها الفني مطلع الستينات في السينما بأدوار قصيرة لكن مميزة أمام نجوم كبار، مثل أفلام “حبي الوحيد” في 1960 أمام كمال الشناوي، و”غرام الأسياد” في 1961 أمام عمر الشريف، و”الزوجة 13″ في 1962 أمام رشدي أباظة.

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والتقت لأول مرة بالفنان فؤاد المهندس، الذي تزوجت منه لاحقا، في مسرحية “السكرتير الفني” التي أخرجها وشارك في تمثيلها عبد المنعم مدبولي.

وشكلت بعد ذلك مع المهندس ثنائيا مسرحيا مميزا في ستينات القرن الماضي، فقدما معا مجموعة من الأعمال التي رسخت في وجدان المشاهد المصري والعربي من بينها “أنا وهو وهي”، و”أنا فين وإنتي فين”، و”أناوهي وسموه” و”حواء الساعة 12″ و”سيدتي الجميلة”.

وانتقل هذا النجاح من المسرح إلى التلفزيون، فقدما معا أفلام “أخطر رجل في العالم” و”شنبو في المصيدة” و”مطاردة غرامية” و”العتبة جزاز” و”أنت اللي قتلت بابايا” و”ربع دستة أشرار” و”عريس بنت الوزير”.

ومع حلول منتصف السبعينات انتقلت شويكار إلى مرحلة جديدة برزت فيها موهبتها بشكل أكبر، من خلال أدوار مركبة ومختلفة عن الصورة المأخوذة عنها، فشاركت في أفلام “الكرنك” عام 1975، و”دائرةالانتقام” عام 1976، و”طائر الليل الحزين” في 1977 و”درب الهوى” في 1983، و”سعد اليتيم” في 1985، و”أمريكا شيكا بيكا” في 1993.

وفي حقبة التسعينات جذبتها الدراما التلفزيونية فقدمت نحو 20 مسلسلا من بينها “كلام رجالة” في 1995، و”ترويض الشرسة” في 1996، و”هوانم جاردن سيتي” و”امرأة من زمن الحب” في 1998، و”أحزان مريم” في 2006، و”سر علني” في 2012 الذي يعد آخر مسلسلاتها.

ونالت العديد من التكريمات والجوائز من مهرجانات ومؤسسات فنية، كان آخرها تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري لها في دورته العشرين في أكتوبر 2016.