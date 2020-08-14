تراند اليوم : زمن التزوير الفاجر – عقد مضروب لزواج هيفاء وهبي ووزيري مكتوب بخط واحد

أمس نشرت ديلي تلجراف البريطانية وثيقة تقول فيها إنها صادرة عن وزارة الصحة الروسية ، وجاء فيها إن المصل الذي أعلنه بوتين علاجا لكورونا مزيف ، ولم يمر بالمراحل الصحيحة لتجارب الدواء . ونشرت الصحيفة البريطانية وثيقة باللغة الروسية ..

في كذب يتفوق على مصطلح الفجور .. فكيف لوزارة الصحة الروسية أن تشكك في عقار صدر عن دولتها وعلى يد أطبائها وعلمائها وبإشراف رئيسها أيضا .

اليوم تتناقل مواقع السوشيال ميديا عقد زواج عرفي يجمع هيفاء وهبي والمنتج محمد وزيري ..

والبشاير تراهن علي إنه مزور مثل التقرير الذي نشرته ديلي تلجراف ..

تخيلوا أن العقد الذي فشل وزيري في احضاره للمحكمة في جلسة اثبات زواجه من هيفاء وهبي، فجأة وقع ووصل الي صحيفة وموقع اخباري ايا ما كان قدره وقوته …

تأملوا صورة العقد المزعوم .. مكتوب بخط واحد لا يحتاج الي خبير خطوط ليقول لنا أن كاتبه شخص واحد .. كتب البيانات الكاملة ووقع مكان الشهود والأطراف ايضا …

نحن في عصر الوثائق المزورة …

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انتشرت خلال الساعات الماضية صورة من عقد زواج عرفي بين المطربة هيفاء وهبي، والمنتج محمد وزيري، وجاء بتاريخ 24 مارس 2017.

وجاء في تفاصيل العقد أن المهر المتفق عليه بين محمد وزيري والمطربة اللبنانية والمولودة في 10 مارس 1974، هو 1000 جنيه مصري.

وأقر الطرفان في العقد، أن الطرف الثاني “الزوجة” أقرت بعد إيجاب وقبول بأنها رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول على سنة الله ورسوله، وأمام الشهود الحاضرين، بأن قالت للطرف الأول زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الصداق المسمى بيننا.

يذكر أن أزمة كبيرة قد نشبت بين الطرفين ووصلت إلى ساحات القضاء بعد فترة كبيرة من التعاون.