تراند اليوم : عاجل – ننشر الوصية الاخيرة للفنانة شويكار قبل وفاتها

كشف نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جنازة الفنانة شويكار التي رحلت اليوم.

أعلن أشرف زكي عن أن جنازة الراحلة ستكون عقب صلاة الظهر، غدا االسبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها في مدينة 6 أكتوبر.

وأوصت شويكار في آخر لقاء إعلامي معها، في شهر يناير/ كانون الثاني، بتوجيه المساعدات المقدمة لها بعد تعرضها لوعكة صحية للناس الفقيرة، وعلاج المرضى وتوفير الأدوية والتبرع للمستشفيات وكبار السن، موضحة أن “هذه الناس هم أشد الحاجة للمساعدة”.

وكانت شويكار مرت بداية العام الحالي بأزمة صحية، تتمثل في مشاكل في الحوض أثرت على حركتها وتعالجت منها وسافرت إلى الخارج للعلاج.

ونعت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الجمعة، الفنانة المصرية، شويكار.

وكتب عزوز عادل سكرتير النقابة عبر موقع “فيسيوك” للتواصل الاجتماعي: “البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة ⁧‫شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.