زوجة روبرت ليفاندوفسكي كلمة السر في تألق اللاعب واختيار طعامه.. صور

رنا صلاح الدين - يعتبر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، من أبرز المهاجمين في العالم على مدار السنوات الماضية، بفضل السجل التهديفي المميز له بجميع المسابقات.

ليفاندوفسكي تأثر بشكل كبير بالعمل مع يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند، وبعدها في بايرن ميونيخ مع بيب جوارديولا ونيكو كوفاتش وكارلو أنشيلوتي، وصولاً إلى هانز فليك المدرب الحالي للفريق.

روبرت ليفاندوفسكي

ووفقا لـ"سبوتنيك" فإن الأمر لا يعود فقط لهؤلاء، فبجانب النواحي التدريبية والرياضية، هناك زوجة اللاعب التي تمارس رياضة الكاراتيه وتعمل كخبيرة تغذية، حيث تساعده على الالتزام بالنظام الصحي الأنسب لأي لاعب.

التونة تعتبر من الأطباق الرئيسية في إفطار ليفاندوفسكي، بالإضافة للأطعمة التي تحتوي على البروتين أيام المباريات، وللتعافي بعدها يتناول الخضراوات والأفوكادو.

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روبرت ليفاندوفسكي

وأما بالنسبة للمحظورات، فيمتنع اللاعب تماماً عن الجلوتين واللاكتوز، ويتناول فقط الأرز بلبن في الليالي التي تسبق المباريات، ويحرص على التدرب عدة ساعات في صالة الألعاب الرياضية مع ممارسة اليوجا.

روبرت ليفاندوفسكي

اللاعب صاحب الـ31 سنة، الذي يستعد لقيادة هجوم بايرن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الجمعة، ضد برشلونة، نجح في التسجيل 53 مرة في 44 مباراة مع النادي البافاري هذا الموسم بكل البطولات.

روبرت ليفاندوفسكي