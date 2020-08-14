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زوجة روبرت ليفاندوفسكي كلمة السر في تألق اللاعب واختيار طعامه.. صور

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رنا صلاح الدين - يعتبر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، من أبرز المهاجمين في العالم على مدار السنوات الماضية، بفضل السجل التهديفي المميز له بجميع المسابقات.

ليفاندوفسكي تأثر بشكل كبير بالعمل مع يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند، وبعدها في بايرن ميونيخ مع بيب جوارديولا ونيكو كوفاتش وكارلو أنشيلوتي، وصولاً إلى هانز فليك المدرب الحالي للفريق.

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ووفقا لـ"سبوتنيك" فإن الأمر لا يعود فقط لهؤلاء، فبجانب النواحي التدريبية والرياضية، هناك زوجة اللاعب التي تمارس الكاراتيه وتعمل كخبيرة تغذية، حيث تساعده على الالتزام بالنظام الصحي الأنسب لأي لاعب.

التونة تعتبر من الأطباق الرئيسية في إفطار ليفاندوفسكي، بالإضافة للأطعمة التي تحتوي على البروتين أيام المباريات، وللتعافي بعدها يتناول الخضراوات والأفوكادو.

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وأما بالنسبة للمحظورات، فيمتنع اللاعب تماماً عن الجلوتين واللاكتوز، ويتناول فقط الأرز بلبن في الليالي التي تسبق المباريات، ويحرص على التدرب عدة ساعات في صالة الألعاب مع ممارسة اليوجا.

0e30b3dd35.jpgروبرت ليفاندوفسكي

اللاعب صاحب الـ31 سنة، الذي يستعد لقيادة هجوم بايرن في ربع نهائي ، مساء اليوم الجمعة، ضد ، نجح في التسجيل 53 مرة في 44 مباراة مع النادي البافاري هذا الموسم بكل البطولات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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