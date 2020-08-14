شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها لـ فضل شاكر وميس حمدان.. انفجار بيروت يؤجل طرح الأغانى جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب انفجار مرفأ بيروت أجل عدد من المطربين طرح بعض الأعمال الفنية، وبالأخص الكليبات، والتى كان من المفترض طرحها الأيام الماضية، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أبرز الكليبات والألبومات التى اضطر صناعها لتأجيلها.

فضل شاكر

أجل المطرب اللبنانى فضل شاكر طرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفأجاة للجمهور، والأغنية من كلمات محمد يونس، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف قاسم، مكس وماستر مصطفى رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة عقب هدوء الأوضاع اللبنانية.

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ميس حمدان

أجلت الفنانة ميس حمدان طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى"، والتى كان مقررا طرحها خلال الأسبوع الماضى وذلك تضامناً مع الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان، والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

مصطفى كامل

أعلن المطرب مصطفى كامل تأجيل طرح ألبومه الجديد "أنا نسيتك" بسبب الظروف التي يمر بها لبنان الشقيق بعد انفجار مرفأ العاصمة بيروت، ونشر مصطفى صورة لبوستر الألبوم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الأحد، وعلق قائلًا: "كان لزاما عليّ كإنسان أولا وفنان ثانيا أن أراعي مشاعر الشعب اللبناني والأمة العربيه، وأن أُقدر الظرف الطارئ الذى مر على أخواننا اللبنانيين. لذا قررت تأجيل تقديم الألبوم".