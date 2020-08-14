شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أمير كرارة ومريم أمين x صورة واحدة من الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أمير كرارة الاستمتاع بأجازته الصيفية خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما تألق خلال شهر رمضان ببطولة مسلسل "الاختيار" الذى لعب فيه شخصية الشهيد أحمد المنسي، حيث ظهر مؤخراً مع الإعلامية مريم أمين في أحدث صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وذلك بعدما علقت علي الصورة بكتابة : "مع حبيب الكل باشا مصر عقبال صوره كل صيف". Advertisements

امير كرارة ومريم امين وكانت كشفت قناةON، موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه النجم أمير كرارة عبر شاشتها، حيث طرحت القناة إعلان الموسم الجديد من البرنامج عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، موضحة أن أولى الحلقات ستعرض الأحد 16 أغسطس، فى تمام الساعة 11 مساء، وظهر فى الإعلان عدد من النجوم، أبرزهم رامى عياش، أمينة خليل، ومحمد فراج، وهنا شيحة، وحسن الرداد، وعلاء الشربينى وعبد الفتاح الجرينى، كما كشف البرومو عن غناء أمير كرارة مع رامى عياش ونجوم آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أمير كرارة ومريم أمين x صورة واحدة من الساحل الشمالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.