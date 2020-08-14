شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: الفنانة شويكار علامة من علامات الفن المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنانة الكبيرة شويكار، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة. وقالت "أبو السعود" إن الفنانة شويكار، علامة من علامات الفن المصري بمختلف مجالاته المسرحية والسينمائية والإذاعية وأيضا التليفزيونية، مشيرة إلى أنها نجحت فى رسم شخصيتها المتفردة، والتي جعلت منها واحدة من أهم نجمات المسرح بالتعاون مع الأستاذ فؤاد المهندس، وجميلة من أجمل جميلات السينما المصرية، رحم الله الفنانة شويكار، بما قدمته لحياتنا الفنية.

Advertisements

ورحلت الفنانة شويكار اليوم بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى الصفا، ثم تم نقلها إلى مستشفى الكاتب، حيث وافتها المنية بداخله منذ قليل، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

تعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصري وفنانة شاملة كانت تمثل وتغني وتقدم الاستعراضات في المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة .