شكرا لقرائتكم خبر عن شويكار فى آخر تصريحات لها قبل وفاتها: اسألوا واطمنوا عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، اليوم الجمعة، داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً، على أن يشيع جثمانها غدا السبت ودفنها فى مقابر أكتوبر.

وتحدثت الفنانة الراحلة شويكار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة اليوم، شهر رمضان الماضى فى آخر تصريحات لها، عن ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، قائلة: "أنا قاعدة في البيت، ربنا يزيح الغمة والناس تسمع الكلام، وبلاش استهتار والحكومة مدلعانا دلع مش معقولة، عاملين يرشوا ويقولوا ويعيدوا واحنا نلتزم ونبقى عاقلين وكويسين، وكفاية بقى".

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وأكدت ضرورة بقاء الناس فى المنزل خلال شهر رمضان الماضى لعدم نقل عدوى فيروس كورونا، مضيفة: "أنا لا عاوزة أزور حد ولا حد يزورنى، التليفزيون هو اللى بيونسنا، وهتفرج على مسلسلات للناس اللى بحبهم زى عادل إمام ويسر وأمير كرارة ومنى زكى".

وردت الفنانة القديرة شويكار على الفنان إدوارد بعد حواره معها على أنه ينوى الاتصال بها أسبوعيا للاطمئنان عليها، قالت:"أيوة أسالوا عليا واطمنوا عليا".

يشار إلى أن الفنانة الكبيرة تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية على إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وتعالجت من المشكلة وبعدها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.

وغابت شويكار عن الحياة الفنية طوال السنوات الماضية وتحديداً منذ مشاركتها فى بطولة فيلم "كلمنى شكرا" مع عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق، ثم ظهرت بعدها فى مسلسل "سر علنى" ع غادة عادل واياد نصار، وانقطعت عن تقديم أعمال جديدة ولكنها فى السنوات الأخيرة تواجدت اعلامياً سواء بمداخلات تليفزيونية أو تصريحات صحفية للرد على الشائعات التى تعرضت لها.