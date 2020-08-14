شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان أحمد سعد "ميشو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت والدة الفنان أحمد سعد "ميشو" اليوم الجمعة، وتم دفن الجثمان فى مقابر العائلة، على أن يقام العزاء مساء اليوم بعد صلاة المغرب بالشيخ زايد فى مدينة 6 أكتوبر .

أحمد سعد ميشو تخرج فى مركز الإبداع الفنى وشارك فى العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، ففى السينما قدم؛ آخر ديك فى مصر، اللعبة أمريكانى، قصة حب، سبع البرومبة، كابتن مصر، سيما على بابا، وفى الدراما شارك فى واكلينها والعة ولاد إمبابة، الواد سيد الشحات، أبو العروسة 2 ، ربع رومى، وغيرها.

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وكانت آخر أعمال أحمد سعد ميشو مسرحية "الزهر لما يلعب" أمام النجم الكبير سمير غانم، شيرين، طارق الإبياري، إيمى طلعت زكريا، ومن إخراج طارق الإبياري.