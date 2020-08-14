شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل شويكار.. نبيلة عبيد: شعرت باليتم من جديد.. نادية الجندى: خالص العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، على نعى صديقتها الفنانة الراحلة شويكار، التى رحلت اليوم الجمعة، مؤكدة أنها اليوم شعرت باليتم مرة أخرى، مشيرة إلى أنهما التقيا فى العديد من الأعمال الفنية وتشاركا فى الكثير من المناسبات والذكريات الحلوة.

وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها على انستجرام: "اليوم حسيت باليتم من جديد، بعد ما فقدت أخت وصديقة عزيزة وغالية على قلبى، هى الفنانة الكبيرة والقديرة شويكار، اللى التقينا فى العديد من الأعمال الفنية وتشاركنا فى الكثير من المناسبات والذكريات الحلوة، مع السلامة يا جميلة، الوداع يا أعز الأصحاب وإنا لله وإنا إليه راجعون".





كما حرصت النجمة نادية الجندى، على نعى شويكار، قائلة: "رحلت عنا اليوم فنانة من الزمن الجميل الفنانة الكبيرة شويكار، ربنا يرحمها يا رب، خالص العزاء لابنتها وأسرتها ولكل محبيها".

Advertisements



نادية الجندى

ورحلت الفنانة شويكار، بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار فى المرارة نقلت على أثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

تعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصرى وفنانة شاملة كانت تمثل وتغنى وتقدم الاستعراضات فى المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركى وأم شركسية )، ولدت فى مدينة الإسكندرية، وبدأت فى خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة فى الأعمال التى شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذى تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا فى المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة .

من أفلامها (أخطر رجل فى العالم، شنبو فى المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التى قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتى الجميلة، أنا فين وإنتى فين)، ومنذ مطلع السبعينيت ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).