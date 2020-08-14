شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى وشريف مدكور وغادة رجب ينعون شويكار بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزن كبير خلفه رحيل الفنانة شويكار مؤخراً بعد وفاتها على إثر مرضها خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب طوال رحلتها الفنية، مخلفة حزنا كبيرا لدى أبناء الوسط الفني مثلما يظهر مع تعليقات نجوم حرصوا على نعيها في السطور التالية.

الفنانة نادية الجندي ومن خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام نشرت عدة صور لها بينها صورة تجمعها مع الفنانة شويكار وعلقت عليها بكتابة : " رحلت عنا اليوم فنانة من الزمن الجميل الفنانة الكبيرة شويكار، ربنا يرحمها يارب خالص العزاء لأبنتها وأسرتها ولكل محبيها.



نادية الجندى وشويكار

فى حين كتبت الفنانة غادة رجب عبر انستجرام أيضاً بعدما نشرت صورة تجمعهما : "البقاء لله القمر الفنانه الكبيره اللي امتعتنا على مر التاريخ".

Advertisements

اما الاعلامي شريف مدكور فنشر أكثر من صورة للفنانة الراحلة، وكتب فى تعليقه عليها : "وداعاً سيدتي الجميلة".

وكان نعت وزيرة الثقافة والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين به، والعديد من النجوم والفنانين ببالغ الحزن والأسى النجمة الكبيرة الفنانة شويكار، التي وافتها المنية اليوم.