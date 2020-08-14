شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وجوهرة يغنيان "حلوة يا بلدى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان الشاب عمر كمال مع الراقصة جوهرة في فيديو جديد يقومان فيه بغناء أغنية "حلوة يا بلدي" للفنانة داليدا، فبدأ هو الغناء بمقطع "كلمة حلوة وكلمتين" لترد هي حلوة يا بلدي وتابع هو "غنوة حلوة وغنوتين"، فأكملت هي:"حلوة يا بلدي" إلى نهاية الفيديو.

وكان عمر كمال قد نشر فيديو له مع حمو بيكا، تضمن نقاشا بين الثنائي حول مدة عمل كل منهم فى أي "أوردر" ليقول عمر كمال إنه يغني طوال 45 دقيقة في حين رفض بيكا ما يقوله كمال بحجة أن "مفيش كده وإن الغناء يصل لساعة إلا ربع" قبل أن يجيب على سؤال عمر كمال "الساعة كام دقيقة"، بقوله: "ما اعرفش".