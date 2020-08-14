شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة عن نجاح مبادرتها لتشغيل 100 امرأة: سعيدة بتخرجهم.. مثال رائع للشريفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة التونسية لطيفة، عن سعادتها لنجاح مبادرتها "أقوى واحدة" التى استهدت مساعدة وتدريب 100 أم مطلقة وأرملة لتدريبهم على الخياطة والتفصيل، كما توجهت بالشكر إلى الإعلامية رضوى الشربينى لحديثها عن حملتها من خلال أولى حلقاتها برنامج "هي وبس" في موسمه الخامس.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر: "كم أنا سعيدة بتخرجكم أنتم مثال رائع وقوى للسيدات الشريفات.. شكرًا رضوى الشربينى ويا رب أكون ساهمت ولو قليلا بمساعدتكم لتحقيق ذاتكم ومستقبلكم ومستقبل أولادكم.. والجايات كتير إن شاء الله.. أقوى واحدة".

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الإعلامية رضوى الشربينى، تحدثت من خلال برنامجها عن نجاح بادرة أقوى واحدة حيث تدريب 110 امرأة على التفصيل والخياطة وتخرج أول دفعة من الحملة وتوفير لهم فرص عمل بالمصانع، مشيرة أن الفنانة لطيفة كانت تتابعهم طول الوقت.

وكانت أطلقت الفنانة لطيفة، مبادرة "أقوى واحدة" لمساعدة 100 أم مطلقة وأرملة، لتدريبهم على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن.

يشار إلى أن أحدث أغانى النجمة التونسية لطيفة تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.