شكرا لقرائتكم خبر عن "ضارب عليوى" تتخطى المليون الخامس على يوتيوب بدون الراقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عدد مشاهدة أغنية "ضارب عليوى"، للمطرب مصطفى شوقى على موقع الفيديوهات يوتيوب إلى 5 ملايين مشاهدة للنسخة التى أصدرها المنتج نصر محروس بدون راقصة.

Advertisements

كان المخرج والمنتج نصر محروس قد علقا على إصدار نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى"، للمطرب مصطفى شوقى بدون"راقصة"، وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: إن طلبات الجمهور بالنسبة له أوامر، وأكد أن هدفه من وراء أى عمل فنى يقوم به إمتاع هذا الجمهور، وليس العكس وهذا ما تعود عليه وتعلمه هو وأشقاؤه من والده محروس عبد المسيح منذ الطفولة لذلك لم يتردد في حذف مشاهد الراقصة، حينما وجد أن هذا هو رغبة الكثيرين وطرح نسخة جديدة.

من ناحية أخرى انتهى شوقى منذ أيام من تسجيل ديو جديد يجمعه بالفنان حميد الشاعرى فى أغنية بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحان عصام كاريكا، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما.