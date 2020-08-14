محمد صلاح يستمتع بعطلته في بدبي برفقة أسرته.. صور

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رنا صلاح الدين - يقضي النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عطلته برفقة أسرته في مدينة دبي الإماراتية، بعد انتهاء الموسم الكروي في إنجلترا.
محمد صلاح
اللاعب ظهر من خلال صور مع أحد أصدقائه هناك قبل العودة إلى إنجلترا، والتزامه مع فترة إعداد فريقه مرة أخرى للموسم الجديد المقرر في سبتمبر المقبل.
زيارة محمد صلاح لدبي أحيطت بسياج من السرية، كما اعتاد في زيارته السابقة إلى هذه المدينة، وآخرها في نوفمبر الماضي.
محمد صلاح
صحيفة البيان الإماراتية ذكرت أنه من المتوقع ألا تطول زيارة محمد صلاح إلى دبي، وأن يتوجه منها إلى مصر لاستكمال أيام الإجازة التي حصل عليها من مدربه الألماني يورجن كلوب.
ومن المنتظر أن يلعب محمد صلاح لدى عودته لإنجلترا، مباراة ليفربول أمام أرسنال في 29 أغسطس الحالي، بالدرع الخيرية.
محمد صلاح
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