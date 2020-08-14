حذاء لمايكل جوردان انتعله عندما حطم زجاج السلة يباع برقم قياسي

رنا صلاح الدين - بيع حذاء رياضي انتعله مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة الأمريكية بمبلغ 615 ألف دولار، محطما رقما قياسيا لحذاء آخر لنفس اللاعب قبل أشهر.

وببحسب ما أعلنت دار "كريستيز" للمزادات، يحمل الحذاء اسم "إير جوردان 1 هايز" وانتعله النجم في مباراة استعراضية في إيطاليا عندما ضرب كرة حطمت زجاج اللوحة الخلفية للسلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، قالت كايتلين دونوفان مديرة مبيعات حقائب اليد والأحذية الرياضية في "كريستيز" التي نظمت المزاد مع متاجر "ستاديوم غودز": "هذا الحذاء الأصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية، قطعة زجاج في نعل الحذاء".

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جوردان سجل 30 نقطة في تلك المباراة مرتديا الحذاء البالغ قياسه 13,5 وبالألوان الأحمر والأسود والأبيض لفريقه شيكاغو بولز.. وكان حذاء "إير جوردان 1" الذي صممته شركة "نايكي" عام 1985 والموقع من قبل نجم بولز بات الأغلى في التاريخ في مايو الماضي، بعد أن بيع في مزاد علني في دار "سوثبيز" بقيمة بلغت 560 ألف دولار.

حذاء "إير جوردان 1" يعتبر أول نموذج صممته شركة "نايكي" خصيصا لجوردان وقد انتعله في موسمه الأول في NBA حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984 وتوج بلقب الدوري في 6 مناسبات بين 1991 و1998.

أحذية "إير جوردان" بتصاميمها المختلفة، اكتسبت شعبية واسعة لدى جامعي المقتنيات على مدى العقود الماضية، وكذلك القمصان والتذاكر المصورة الخاصة باللاعب الذي يعتبر على نطاق واسع أعظم من زاول اللعبة على مر التاريخ.