«تويتر» يعتذر للاعب مانشستر يونايتد فيل جونز

رنا صلاح الدين - تلقى فيل جونز، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتذارا رسميا من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن نشر الحساب الرسمي في المملكة المتحدة تغريدة يسخر فيها منه.

حساب "تويتر" في المملكة المتحدة الموثق، كان قد نشر تغريدة قال فيها: "اذكر اسم لاعب كرة قدم أفضل من فيل جونز"، وهو ما اعتبره البعض سخرية واضحة من مدافع "الشياطين الحمر" البالغ من العمر 28 عاما، غير المصنف ضمن الأفضل على الصعيد العالمي.

فيل جونز

التغريدة لاقت ردود فعل سلبية لدى الجماهير الإنجليزية التي دانت السخرية من لاعب يونايتد.. وذكر موقع "تاك سبورت" الانجليزي، أن نادي مانشستر يونايتد اشتكى إلى إدارة "تويتر" من المنشور الذي تم حذفه لاحقا.

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وأوضح الموقع من خلال متحدثه الرسمي عبر شبكة ESPN، أن الهدف من التغريدة كان استعراض ميزة جديد "لتويتر"، بنشر تغريدات لا يمكن لأحد الرد عليها.. واعترفت إدارة "تويتر" بالخطأ، ليتم تقديم اعتذار رسمي من الموقع لكل من النادي واللاعب.

المدافع الإنجليزي غاب عن جميع مباريات يونايتد بعد استئناف النشاط الكروي بداعي إصابته في الركبة، على الرغم من وجوده في قائمة الفريق للدوري الأوروبي التي تضم 30 لاعبا.

يذكر أن فيل شارك في 224 مباراة مع فريقه خلال 9 سنوات منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في عام 2011.