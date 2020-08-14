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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة المصرية شويكار بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل
الجمعة 14 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
غيب الموت اليوم الجمعة، الفنانة المصرية شويكار، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة الفنانة شويكار .. سائلة لها الرحمة وأن يلهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان .
وشويكار مواليد 1938، وهي ممثلة مصرية برعت بأدوار الكوميديا بالمسرح العربي.
ولدت شويكار بالإسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية من أصول تركية، وأم شركسية، وهي ليست شقيقة الممثلة شاهيناز كما كان رُوّج سابقًا.
وجرى اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب؛ إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.
تزوجت شويكار من المحاسب حسن نافع، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس، حيث قدّما واحدة من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.
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