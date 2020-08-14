لا يخدعكم التزوير.. انتشار صورة لعقد زواج مزور بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري

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متابعة بتجــــــــــرد: تم في الساعات الماضية تداول صورة لعقد زواج عرفي يحمل اسمي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري. وتبين من خلاله أنه يعود إلى تاريخ 23 آذار (مارس) الماضي (2020).
كما أظهر أن الفنانة تلقت مهراً قدره ألف جنيه مصري. وأحدث هذا موجة من الجدل في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر صورة العقد على مواقع التواصل الاجتماعي ورأى معظم المتابعين أنه مزور.
وأوضح موقع ET بالعربي الحقيقة من خلال تواصله مع محامي هيفاء المستشار ياسر قنطوش. وقال الأخير إن العقد غير صحيح وإنه يرتب على وزيري عقوبة السجن خصوصاً أن عملية التزوير موثقة بالمستندات.
وأعرب عن استغرابه إبراز الوثيقة في هذا التوقيت متسائلاً عن سبب عدم تقديم وزيري لها أثناء وجوده في المحكمة مع الإشارة إلى أن الأخير يسعى إلى لفت الأنظار.
ويشار إلى ان تطورات جديدة حدثت في قضية الخلاف بسين النجمة ومدير أعمالها السابق حيث رفض قاضي غرفة المشورة في محكمة استئناف الجيزة الاستئناف المقدّم من محمد وزيري على تجديد حبسه 15 يوماً بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة وقرر مواصلة سجنه.
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