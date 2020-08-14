ويليان يتعاقد مع أرسنال لمدّة ثلاث سنوات

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن نادي أرسنال الانكليزي أنه تعاقد مع الجناح البرازيلي المخضرم ويليان لاعب الجار اللندني تشيلسي وارتبط معه بعقد لمدة ثلاثة أعوام سنوات. وينضم ويليان 32 عاماً إلى أرسنال في صفقة انتقال حر بعد عدم تمديد عقده مع تشيلسي. وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال “أعتقد أنه لاعب يمكنه أن يصنع الفارق في فريقنا” ، وأضاف المدرب الإسباني “كنا نراقبه خلال الأشهر القليلة الماضية ولدينا رغبة واضحة في تعزيز تشكيلتنا في مركزي لاعب الوسط المهاجم والجناح وهو لاعب يمنحنا خيارات كبيرة في هذا الجانب”.

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