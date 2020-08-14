هند صبري تساعد الشعب اللبناني

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة التونسية هند صبري عبر حسابها الخاص في”إنستغرام”، مقطع فيديو تتحدث فيه عن الجهود التي تبذلها بصفتها سفيرة لبرنامج الأغذية العالمي، وعلّقت عليه بالقول: “كلنا مع الشعب اللبناني، برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنّب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني”.
واستطردت: لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها يمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل، نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار، نقوم بتوزيع مساعدات غذائية على الأسر المتضررة، زيادة المساعدات النقدية، وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي”.
واختتمت هند حديثها بالقول: “أطلب منكم شخصياً من أجل أشقائنا في لبنان التبرّع لمساعدتنا”.
يُذكر أن هند صبري تواصل تصوير دوريها في مسلسل “هجمة مرتدة” مع الفنان أحمد عز، وفيلم “كيرة والجن” أيضاً مع أحمد عز ومعهما كريم عبد العزيز.
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