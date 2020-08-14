فن ومشاهير

هند صبري تساعد الشعب اللبناني

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متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة التونسية هند صبري عبر حسابها الخاص في”إنستغرام”، مقطع فيديو تتحدث فيه عن الجهود التي تبذلها بصفتها سفيرة لبرنامج الأغذية العالمي، وعلّقت عليه بالقول: “كلنا مع الشعب اللبناني، برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنّب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني”.

واستطردت: لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها يمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل، نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار، نقوم بتوزيع مساعدات غذائية على الأسر المتضررة، زيادة المساعدات النقدية، وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي”.

واختتمت هند حديثها بالقول: “أطلب منكم شخصياً من أجل أشقائنا في لبنان التبرّع لمساعدتنا”.

يُذكر أن هند صبري تواصل تصوير دوريها في مسلسل “هجمة مرتدة” مع الفنان أحمد عز، وفيلم “كيرة والجن” أيضاً مع أحمد عز ومعهما كريم عبد العزيز.

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