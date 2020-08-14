إنستغرام يواجه دعوى بتعويض 500 مليار دولار

متابعة بتجــــــــــــرد: اتهمت دعوى قضائية جديدة تطبيق “إنستغرام” بجمع بيانات بيومترية بشكلٍ غير قانوني لأكثر من 100 مليون مستخدم من دون علمهم وموافقتهم.

وفي التّفاصيل، فذكرت الدعوى التي أقيمت في محكمة بولاية كاليفورنيا، أنّ تطبيق الصور استخدم أداة التعرّف على الوجه التي يُزعم أنها تخزن بيانات شخصية، وطالبت بتعويضٍ قيمته 500 مليار دولار.

ومن جهتها، قالت المتحدّثة بإسم فيسبوك، ستيفاني أوتواي، إنّ هذه الدعوى لا أساس لها من الصّحّة وإنّها مزاعم كاذبة، وأشارت إلى أنّ تطبيق إنستغرام، المملوك من شركة فيسبوك، لا يستخدم خدمات التعرّف على الوجه الموجودة في تطبيق فيسبوك.

وأضافت أوتواي أنّ بيانات إنستغرام تنص على أنّ تقنية التعرّف على الوجه تتم بعد إعلام المستخدم الّذي يوافق عليها في الدّرجة الأولى.