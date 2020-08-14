عاصي الحلاني يُغني وجع بيروت

متابعة بتجــــــــــرد: نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام، غنّى من خلاله وجع العاصمة اللبنانية بيروت عقب إنفجار المرفأ. وبلحن حزين ناشد عاصي الحلاني العاصمة اللبناني بيروت مغنياً: “قومي يا بيروت”. وحقق الفيديو الذي نشره عاصي الحلاني أكثر من 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة. جدير ذكره أن عاصي الحلاني كان قد علّق على انفجار مرفأ بيروت بالقول: “بكل ما تحمله الكلمة من معنى ما حدث وما رأيته بام العين اليوم شبيه باعصار لم ارى طول سنوات الحرب مثل هذا المشهد.. يا رب توكن معنا على هذه الكارثة.. وكل ما حصل بسبب الأستهتار وعدم المسؤولية للأسف؟؟؟

‏الله يرحم الشهداء اتمنى الشفاء العاجل للجرحه”.

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