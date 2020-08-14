الخليج 365 - صفوت دسوقيالجمعة 2020/8/14 07:37 م بتوقيت أبوظبي
غيّب الموت عن عالمنا، الجمعة، الفنانة المصرية شويكار عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
ونجحت شويكار (1938- 2020) في العبور إلى قلوب الجماهير العربية بخفة ظلها و موهبتها الاستثنائية في التمثيل.
ويضم الأرشيف الفني لشويكار أعمالاً شديدة التنوع والثراء، إذ قدّمت دور الفتاة الارستقراطية وبنت البلد والأم والجدة والطيبة والشريرة بمهارة فائقة.
تمتلك شويكار مسيرة فنية رائعة قدمت خلالها 37 فيلماً أبرزها مطاردة غرامية، غرام الأسياد، الكرنك ، ربع ستة أشرار".
وتألقت على المسرح في نحو 10 عروض مسرحية أهمها "أنا وهو وهي، سيدتي الجميلة، إنها حقا عائلة محترمة".
وفي الدراما التليفزيونية استطاعت أن تثبت قدرتها الفنية من خلال العديد من الأعمال الدرامية الجادة مثل "هوانم جاردن ييتي، ترويض الشرسة".
ويضم أرشيف صور الفنانة شويكار العديد من الصور التي تكشف عن حبها لزوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي قالت إنها ندمت عندما انفصلت عنه، وظلت حتى آخر يوم من حياته تعد له الطعام بيدها.
كانت هذه تفاصيل خبر شويكار في 7 صور نادرة.. قبلة يوسف وهبي أبرزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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