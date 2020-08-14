نادين نسيب نجيم تنشر صورة من سرير المستشفى

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة لها من سرير التعافي في المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية في أنفها، إثر الإصابة التي تعرضت لها في انفجار مرفأ بيروت.

وأكدت نجيم في الصورة التي يظهر فيها وجهها بوضوح بأنها ستغادر المستشفى غداً السبت، وأن جروحها في طور الشفاء ولن تترك أثراً كبيرا". في مسعى غير مباشر منها لنفي شائعات تشوه وجهها بفعل الزجاج المتطاير الذي أصابها بعد الإنفجار.

وظهرت نجيم في الصورة وهي تحتضن طفليها وكتبت معلقة عليها: ”بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية إنه لطف فيي وساعدني تجروحاتي تطيب بسرعة وما يكون أثرها كبير“.

وتابعت: ”وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا.. بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية؟ الوجع… مع الأسف نحنا عطول مجموعين على مصيبة أو على وجع“. وأردفت نادين نجيم: ”الحمد الله صرت أحسن ورح أضهر من المشفى بكرا.. بشكر دعواتكم ورسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي وكل حدا بحبني شكرًا من كل قلبي… ومن قلبي سلام لبيروت“.