وفاة الفنانة المصرية شويكار

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"الخليج 365" من بيروت: أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الممثلة شويكار توفيت اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها على الـ Facebook بتدوينة جاء فيها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

شويكار ممثلة مصرية برعت بأدوار الكوميديا بالمسرح العربي.

ولدت بالأسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، وهي ليست شقيقة الممثلة شاهيناز كما كان رُوّج مسبقا.

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تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

تزوجت شويكار من المحاسب «حسن نافع»، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.

