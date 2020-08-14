كاني وست يلتقي بصهر الرئيس ترمب

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"الخليج 365" من بيروت: أكد جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض الخميس، أنه التقى مؤخرًا مع المرشح الرئاسي المستقل، كاني ويست، لكنه قال إنهما تجنبا الحديث عن حملته الانتخابية.

وأضاف كوشنر أنه اجتمع مع مغني الراب في تيلورايد بولاية كولورادو، نهاية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه كان صديقًا له لمدة عقد.

وتابع لشبكة "فوكس نيوز": "على عكس الآخرين، أنا قادر على الحفاظ على الصداقات عبر الممر".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي كانت أول من نشر نبأ الاجتماع، أنه تم في كولورادو مطلع الأسبوع، وحضرته أيضا إيفانكا ابنة ترامب ومستشار آخر بارز في البيت الأبيض.

وبدا أن وست يؤكد عقد الاجتماع في تغريدة نشرها مساء يوم الثلاثاء وقال إنهم ناقشوا نشر كتاب عن دعم فرص الأميركيين السود.

جاء ذلك في ظل الجدل حول خوض مغني الراب انتخابات الرئاسة، والذي يعتبره البعض محاولة للحصول على الأصوات من المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ولدى سؤاله عن هذه المزاعم، قال كوشنر: "لم نناقش حملته وما الذي ينوي القيام به". وأضاف: "قرأت أشياء في الصحافة، لكنني لم أتحدث معه عن ذلك بشكل مباشر".

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وفي وقت سابق الخميس، قال كوشنر للصحفيين في البيت الأبيض إنه ونجم الراب "أجريا مناقشة عامة حول السياسة". كما تجاذبا أطراف الحديث حول كتاب عن تمكين الأميركيين السود.

وأضاف: "أرسل لي كاني كتابًا منذ حوالي شهر بعنوان: "PowerNomics "... قرأت الكتاب. لقد كان أمرًا استثنائيًا تمامًا، فقد ضم بالفعل الكثير من الأشياء التي كان الرئيس ترامب يفعلها".

وقال إنه وزع نسخًا من الكتاب في البيت الأبيض، "لأنني أعتقد أن هناك الكثير من الإلهام الذي يمكننا الحصول عليه منه لأجندة الرئيس ترامب للفترة الثانية".

وأعلن مغني الراب ترشحه في انتخابات الرئاسة بشكل مفاجئ الشهر الماضي وبعد ذلك أدلى بسلسلة من التصريحات التي أثارت تساؤلات عن نواياه وسلامته العقلية.

وقد يربك دخول وست الانتخابات كمستقل السباق الرئاسي بين الجمهوري ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه والديمقراطي جو بايدن، وخاصة إذا تمكن من حشد أي أصوات في الولايات المتأرجحة التي تحتدم فيها المنافسة.

