ناعومي هاريس تدعم فيلماً جديداً عن التغير المناخي

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"الخليج 365" من بيروت: تعاونت الممثلة البريطانية ناعومي هاريس والموسيقي بريان إينو لإنتاج فيلم قصير يدعم الأصوات المطالبة بتحرك عاجل لإبطاء التغير المناخي، تأييداً لحملة العصيان المدني التي تعرف باسم (Extinction Rebellion) أو (تمرد على الانقراض).

وتقدم هاريس التعليق الصوتي لفيلم الرسوم المتحركة الذي يسبر أيضا أغوار الخطر الناجم عن الفقدان المتسارع للأنواع.

تلعب هاريس دور إيف مانيبيني في فيلمي (Skyfall) و(Specter) وفيلم (No Time to die) ”لا وقت للموت“ الذي سيُطرح ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.

وقالت في بيان قبل عرض فيلم الرسوم المتحركة أمس الخميس ”أنا فخورة بأني استطعت أن أقدم صوتي لهذا المشروع الذي أتطلع أن يدفع المشاهدين لدعم طموحات Extinction Rebellion بقوة“.

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يحمل الفيلم عنوان (We must act now) ”يجب أن نتحرك الآن“ وهو الأول من فيلمي رسوم متحركة بدعم من نجوم هوليوود لتأييد حملة Extinction Rebellion التي نشأت في بريطانيا وحشدت الآلاف في احتجاجات على التغير المناخي العام الماضي.

وستشارك الممثلة كيرا نايتلي بالتعليق الصوتي في الفيلم الثاني وعنوانه (Climate crises and why we should panic) ”أزمة المناخ ولماذا يجب أن نصاب بذعر“ الذي يدعو إلى تحرك عاجل في مواجهة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

واجتذبت الحملة عدداً من الداعمين من المشاهير من بينهم إينو الذي ألف الموسيقى التصويرية للفيلم.