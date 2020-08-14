شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفنى للمسرح ينعى شويكار: "حفرت بأحرف من نور فى قلوب جمهورها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين به، ببالغ الحزن والأسى النجمة الكبيرة الفنانة شويكار، التي وافتها المنية منذ قليل، وقال البيت الفني للمسرح- في بيان له اليوم الجمعة- إن الفنانة شاركت بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة سواء في السينما أو المسرح أو الدراما التليفزيونية، من خلال أدوارها المميزة، والتي حفرت بأحرف من نور في قلوب جمهورها من مصر والعالم العربي، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

وحرصت مجموعة من نجوم الفن على التعبير عن حزنهم بخبر وفاة الفنانة الكبيرة شويكار بعد صراع مع المرض، ونشرت النجمة دنيا سمير غانم صورة للفنانة الراحلة على حسابها بموقع "إنستجرام"، ونعتها قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمها يا رب من أجمل وأرقى نجمات السينما والمسرح وإنسانة عظيمة نسألكم الدعاء والفاتحة لشويكار".

وكانت قد رحلت شويكار عن عمر يناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض، بينما أعلن عن وفاتها أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.