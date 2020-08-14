انفوجراف.. وداعا سيدتى الجميلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا النجمة الكبيرة شويكار عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناة قصيرة مع المرض، حيث دخلت أحد مستشفيات الدقى خلال الأيام الماضية على إثر بعض الآلام التي كانت تعانيها بالقدم اليسرى والعظام، ويتم تشييع جثمانها ظهر غدا السبت لدفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.. وفيما يلى أهم المعلومات عن الفنانة الكبيرة الراحلة.



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